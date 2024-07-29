Політика

Генштаб підтвердив атаку по енергооб’єктах у Курській області
29 Липня 2024 21:09
читать на русском →
генштаб
Сили оборони України завдали чергового удару по важливих об’єктах ворога на території рф / Фото Генштаб ЗСУ

В Курській області уражено низку тягових електропідстанцій російських загарбників. Мова йде про щонайменше чотири підстанції. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

“Як результат, фіксуються перебої з електропостачанням в Понировському, Курському та Солнцевському районах Курської області”, – йдеться у повідомленні.

За інформацією Генштаба, ураження здійснювали сили і засоби Центру спеціальних операцій «А» Служби безпеки України (ЦСО «А» СБУ) у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

“Російська промисловість, яка працює на війну проти України є законною ціллю для наших військ. Вказані об’єкти, поміж іншим забезпечують функціонування залізниці рф, що здійснює перевезення озброєння та військової техніки для підтримки своєї окупаційної армії”, – зазначено в повідомленні.

В Генштабі також пообіцяли, що заходи з підриву воєнно-економічного потенціалу ворога продовжуватимуться до припинення загарбниками збройної агресії проти українського народу.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
29 Липня 2024 19:10

США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні
29 Липня 2024 21:09

Генштаб підтвердив атаку по енергооб’єктах у Курській області
29 Липня 2024 19:01

Укренерго: У вівторок відключень не планується
29 Липня 2024 17:54

У Німеччині стався вибух на хімічному заводі BASF, щонайменше 14 постраждалих
29 Липня 2024 17:37

Росіяни тиснуть на Покровському напрямку – відбито 20 атак
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Сколько будет длится война, я отвечу – пока жив Путин
Юрій САПРОНОВ

Я тут. Харьков это мой дом. Я не уеду
Ігор ЧЕРНЯК

Лонгрід про важливе
Андрій ОНІСТРАТ

Головний дефіцит в армії – наявність адекватних людей в командах
Ігор ЧЕРНЯК

Військова служба має бути “трампліном” для успішного життя в соціумі
Юрій БУТУСОВ

На кому насправді тримається наш фронт
усі думки