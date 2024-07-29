Генштаб підтвердив атаку по енергооб’єктах у Курській області

В Курській області уражено низку тягових електропідстанцій російських загарбників. Мова йде про щонайменше чотири підстанції. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

“Як результат, фіксуються перебої з електропостачанням в Понировському, Курському та Солнцевському районах Курської області”, – йдеться у повідомленні.

За інформацією Генштаба, ураження здійснювали сили і засоби Центру спеціальних операцій «А» Служби безпеки України (ЦСО «А» СБУ) у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

“Російська промисловість, яка працює на війну проти України є законною ціллю для наших військ. Вказані об’єкти, поміж іншим забезпечують функціонування залізниці рф, що здійснює перевезення озброєння та військової техніки для підтримки своєї окупаційної армії”, – зазначено в повідомленні.

В Генштабі також пообіцяли, що заходи з підриву воєнно-економічного потенціалу ворога продовжуватимуться до припинення загарбниками збройної агресії проти українського народу.