Генштаб оновив статистику втрат окупантів

Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника.
З 24.02.22 по 23.06.23 орієнтовно вони склали:
- особового складу ‒ близько 223330 (+680) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 4017 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7798 (+15) од,
- артилерійських систем – 3985 (+44) од,
- РСЗВ – 617 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 379 (+3) од,
- літаків – 314 (+0) од,
- гелікоптерів – 307 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3447 (+9),
- крилаті ракети ‒ 1214 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6708 (+30) од,
- спеціальна техніка ‒ 545 (+6).
Дані уточнюються.