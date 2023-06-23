Політика

Генштаб оновив статистику втрат окупантів

23 Червня 2023 08:22
43
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втрати ворога

Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника.

З 24.02.22 по 23.06.23 орієнтовно вони склали:

  • особового складу ‒ близько 223330 (+680) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 4017 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7798 (+15) од,
  • артилерійських систем – 3985 (+44) од,
  • РСЗВ – 617 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 379 (+3) од,
  • літаків – 314 (+0) од,
  • гелікоптерів – 307 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3447 (+9),
  • крилаті ракети ‒ 1214 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6708 (+30) од,
  • спеціальна техніка ‒ 545 (+6).

Дані уточнюються.


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