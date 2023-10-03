Генштаб оновив дані про втрати РФ: мінус 40 артсистем, 20 БпЛА та понад 350 росіян

Військові ЗСУ ліквідували за добу ще 360 російських окупантів, таким чином, загальні втрати військ противника в живій силі в Україні склали вже 279 440 солдатів. Також Сили оборони знищили минулої доби 15 танків і 40 артсистем ворога.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 03.10.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 279440 (+360) осіб ліквідовано;

танків – 4732 (+15) од.;

бойових броньованих машин – 9008 (+8) од.;

артилерійських систем – 6565 (+40) од.;

РСЗВ – 801 од.;

засоби ППО – 540 од.;

літаків – 315 од.;

вертольотів – 316 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5080 (+20) од.;

крилаті ракети – 1529 од.;

кораблі/катери – 20 од.;

підводні човни – 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 8932 (+23) од.;

спеціальна техніка – 943 (+5) од.

“У зв’язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних за період, що минув, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника”, – зазначили у військовому командуванні.