Генштаб оновив дані про втрати РФ: мінус 40 артсистем, 20 БпЛА та понад 350 росіян

Військові ЗСУ ліквідували за добу ще 360 російських окупантів, таким чином, загальні втрати військ противника в живій силі в Україні склали вже 279 440 солдатів. Також Сили оборони знищили минулої доби 15 танків і 40 артсистем ворога.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 03.10.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 279440 (+360) осіб ліквідовано;
- танків – 4732 (+15) од.;
- бойових броньованих машин – 9008 (+8) од.;
- артилерійських систем – 6565 (+40) од.;
- РСЗВ – 801 од.;
- засоби ППО – 540 од.;
- літаків – 315 од.;
- вертольотів – 316 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5080 (+20) од.;
- крилаті ракети – 1529 од.;
- кораблі/катери – 20 од.;
- підводні човни – 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8932 (+23) од.;
- спеціальна техніка – 943 (+5) од.
“У зв’язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних за період, що минув, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника”, – зазначили у військовому командуванні.