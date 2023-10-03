Суспільство

Генштаб оновив дані про втрати РФ: мінус 40 артсистем, 20 БпЛА та понад 350 росіян

3 Жовтня 2023 09:00
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війна

Військові ЗСУ ліквідували за добу ще 360 російських окупантів, таким чином, загальні втрати військ противника в живій силі в Україні склали вже 279 440 солдатів. Також Сили оборони знищили минулої доби 15 танків і 40 артсистем ворога.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 03.10.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 279440 (+360) осіб ліквідовано;
  • танків – 4732 (+15) од.;
  • бойових броньованих машин – 9008 (+8) од.;
  • артилерійських систем – 6565 (+40) од.;
  • РСЗВ – 801 од.;
  • засоби ППО – 540 од.;
  • літаків – 315 од.;
  • вертольотів – 316 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5080 (+20) од.;
  • крилаті ракети – 1529 од.;
  • кораблі/катери – 20 од.;
  • підводні човни – 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 8932 (+23) од.;
  • спеціальна техніка – 943 (+5) од.

“У зв’язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних за період, що минув, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника”, – зазначили у військовому командуванні.


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