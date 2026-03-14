В Ірані заявили, що Україна стала “законною ціллю” через підтримку Ізраїлю

Голова Комісії з національної безпеки парламенту Ірану Ебрахім Азізі заявив, що Україна нібито стала «легітимною ціллю» для Ірану. Таку заяву він зробив у соціальній мережі X.

Ебрахім Азізі написав, що Україна, за його словами, «фактично стала стороною війни», надавши Ізраїлю підтримку безпілотниками.

«Надавши режиму Ізраїлю підтримку дронами, невдала Україна фактично втягнулася у війну і, відповідно до статті 51 Статуту ООН, перетворила всю свою територію на законну ціль для Ірану», — написав він.

