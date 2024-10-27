Генштаб: На Курахівському напрямку відбито 19 атак ворога, на Покровському – 10

Від початку доби відбулося 84 бойових зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

Сьогодні від ворожих артилерійських обстрілів з території росії постраждали райони населених пунктів Хрінівка, Блешня, Вороб’ївка Чернігівської області; Кореньок, Басівка, Новеньке, Ободи, Олександрівка, Бояро-Лежачі, Велика Берізка, Старикове, Лісне, Степанівка, Чернацьке Сумської області. Крім цього, ворог завдав авіаційних ударів по районах Степного, Біловодів, Басівки та Юнаківки, що на Сумщині, загалом скинувши 12 авіаційних бомб.

Противник завдав ударів і по своїй території, так за наявною інформацією, за сьогодні росіяни здійснили 15 авіаційних ударів по Курській області – застосував 18 авіабомб.