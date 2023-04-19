Економіка

Генштаб: Доплати у 100 тис. грн отримують військові на передовій

19 Квітня 2023 17:56
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генштаб, зарплатня

Доплату розміром 30 тис. грн збережено військовослужбовцям, які виконують завдання в районі бойових дій, а решта отримують базове грошове забезпечення, яке в лютому було збільшено до 20,1 тис. грн, повідомляється на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці в середу у відповідь на рішення Верховної Ради повернути додаткову грошову винагороду військовослужбовцям розміром 30 тис грн.

“Наразі додаткова грошова винагорода нараховується залежно від районів бойових дій і складності завдань, які виконують бійці. 100 тис. грн на місяць, як і раніше, збережені захисникам, які воюють безпосередньо на передньому краї. 30 тис. виплачується військовим, які виконують завдання в районах бойових дій, але не беруть безпосередньої участі в боях із противником пропорційно часу виконання, а також тим, хто перебуває на бойовому чергуванні та бере участь у відбитті повітряних нападів противника, незалежно від району виконання завдання”, – ідеться в повідомленні.

“Якщо військовослужбовці перебувають поза зоною бойових дій, у тилу, то додаткові бойові виплати їм не нараховуються. Водночас із 1 лютого 2023 року всім військовослужбовцям мінімальний розмір грошового забезпечення було підвищено до 20 100 грн”, – зазначають у Генштабі.


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