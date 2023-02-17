Генштаб: близько 800 окупантів вбито, знищено 16 артсистем

Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника.
З 24.02.22 по 17.02.23 орієнтовно вони склали:
- особового складу ‒ близько 141260 (+800) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3298 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6520 (+3) од,
- артилерійських систем – 2322 (+16) од,
- РСЗВ – 467 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 241 (+2) од,
- літаків – 298 (+0) од,
- гелікоптерів – 287 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2013 (+1),
- крилаті ракети ‒ 871 (+14),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5187 (+20) од,
- спеціальна техніка ‒ 221 (+2).
Дані уточнюються.
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