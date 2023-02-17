Політика

Генштаб: близько 800 окупантів вбито, знищено 16 артсистем Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника. З 24.02.22 по 17.02.23 орієнтовно вони склали: особового складу ‒ близько 141260 (+800) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3298 (+2) од,

бойових броньованих машин ‒ 6520 (+3) од,

артилерійських систем – 2322 (+16) од,

РСЗВ – 467 (+1) од,

засоби ППО ‒ 241 (+2) од,

літаків – 298 (+0) од,

гелікоптерів – 287 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2013 (+1),

крилаті ракети ‒ 871 (+14),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5187 (+20) од,

спеціальна техніка ‒ 221 (+2). Дані уточнюються. Поділитися:



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