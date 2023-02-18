Політика

Генсек НАТО не схвалив вимогу України щодо касетних боєприпасів

18 Лютого 2023 20:24
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столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відкидає вимогу України про надання касетних боєприпасів та фосфорної запалювальної зброї.

Як пише “Європейська правда“, про це він сказав в інтерв’ю на Мюнхенській конференції з безпеки.

“НАТО не рекомендувало і не постачало ці види зброї. Ми постачаємо артилерію та інші види озброєнь, але не касетні бомби”, – сказав Столтенберг.

Напередодні український віцепрем’єр-міністр Олександр Кубраков закликав до надання касетних боєприпасів і фосфорної зброї – застосування обох видів зброї є суперечливим, а касетні боєприпаси заборонені міжнародним правом.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у суботу на полях Мюнхенської конференції заявив, що у разі надання українським силам касетних боєприпасів, ці снаряди будуть використані виключно проти російської армії.

“У нас є докази, що РФ використовує касетні боєприпаси. Ми розуміємо, що ці снаряди – спірне питання у світі. Ми не є частиною конвенції, яка забороняє використання касетних боєприпасів. Тому легально – жодних перешкод. І якщо ми отримаємо снаряди, вони будуть використані виключно проти російських військових сил”, – сказав він.


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