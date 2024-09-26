Кримінал

Генпрокурора готує матеріали для екстрадиції Дмитрука
26 Вересня 2024 18:00
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прокуратура
Народний депутат Артем Дмитрук / Фото: УНІАН

Офіс Генпрокурора у готує матеріали для екстрадиції народного депутата України Артема Дмитрука.

“У межах співпраці з компетентними органами іноземної країни Офіс Генпрокурора готує матеріали для видачі (екстрадиції) народного депутата України, який перебуває у розшуку у зв’язку з переховуванням від органів правосуддя в Україні.

Наразі місцезнаходження депутата встановлено та судом йому визначено міру запобіжного заходу”, – йдеться у повідомленні ОГП.

Дмитрука підозрюють у вчиненні нападів групою осіб на правоохоронця та військового, замаху на викрадення вогнепальної зброї, спричинення потерпілому середньої тяжкості тілесних ушкоджень та хуліганстві.

За клопотанням прокуратури Печерський районний суду Києва обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Детальніше про перебіг цієї справи Офіс Генерального прокурора обіцяє повідомити за наявності інформації, яка не зашкодить провадженню і буде узгоджена з міжнародними партнерами.

25 серпня стало відомо, що народний депутат Артем Дмитрук, який в Україні захищав інтереси церкви Московського патріархату, втік за кордон.

Після цього прокуратура повідомила йому про підозру в нападі на правоохоронця та військового. Крім того, ДБР відкрило провадження за фактом незаконного перетину кордону.

29 серпня народного депутата оголосили у міжнародний розшук, суд заочно заарештував його.


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