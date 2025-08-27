Генпрокурор відповів на заяви місцевої влади про політичні переслідування

Генеральний прокурор Руслан Кравченко відреагував на звинувачення окремих представників місцевої влади щодо нібито політичних переслідувань. Він підкреслив, що прокуратура діє виключно у межах закону та “реагує на злочини без будь-якої вибірковості”.

Про це Руслан Кравченко написав у Telegram.

Реклама

Реклама

Генпрокурор підкреслив, що коли чиновники і управлінці хочуть виправдатись, то простіше розповідати про політику, ніж пояснювати, чому на ремонтах укриттів для дітей вкрадено мільйони, чому у лікарні завезли непридатне обладнання, а у школах, замість безпечних сховищ, поставили папьє маше.

“Кількість підозр і суми збитків, які вражають всіх, це не про піар, це про розкрадання та зловживання повноваженнями представниками місцевої влади та їх спільниками, подекуди, з особливим цинізмом під час війни”, — заявив Кравченко.

Він додав, що спроби політизації та тиску на слідчих не матимуть успіху, а можливі порушення правоохоронців під час обшуків чи інших дій будуть ретельно перевірені.

Нагадаємо, тиждень тому Миколаївська обласна прокуратура почала розслідування щодо можливих зловживань у міськраді на суму 1,25 млрд грн. Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич назвав обшуки “показовими” й “надуманими”, однак прокуратура у відповідь заявила, що це лише спроба відвернути увагу від реальних фактів.