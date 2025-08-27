        Суспільство

        Генпрокурор відповів на заяви місцевої влади про політичні переслідування

        Галина Шподарева
        27 Серпня 2025 14:09
        Руслан Кравченко / Фото: t.me/ruslan_kravchenko_ua
        Руслан Кравченко / Фото: t.me/ruslan_kravchenko_ua

        Генеральний прокурор Руслан Кравченко відреагував на звинувачення окремих представників місцевої влади щодо нібито політичних переслідувань. Він підкреслив, що прокуратура діє виключно у межах закону та “реагує на злочини без будь-якої вибірковості”.

        Про це Руслан Кравченко написав у Telegram.

        Генпрокурор підкреслив, що коли чиновники і управлінці хочуть виправдатись, то простіше розповідати про політику, ніж пояснювати, чому на ремонтах укриттів для дітей вкрадено мільйони, чому у лікарні завезли непридатне обладнання, а у школах, замість безпечних сховищ, поставили папьє маше.

        “Кількість підозр і суми збитків, які вражають всіх, це не про піар, це про розкрадання та зловживання повноваженнями представниками місцевої влади та їх спільниками, подекуди, з особливим цинізмом під час війни”, — заявив Кравченко.

        Він додав, що спроби політизації та тиску на слідчих не матимуть успіху, а можливі порушення правоохоронців під час обшуків чи інших дій будуть ретельно перевірені.

        Нагадаємо, тиждень тому Миколаївська обласна прокуратура почала розслідування щодо можливих зловживань у міськраді на суму 1,25 млрд грн. Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич назвав обшуки “показовими” й “надуманими”, однак прокуратура у відповідь заявила, що це лише спроба відвернути увагу від реальних фактів.


