Економіка

Генпрокурор США дозволив передати Україні гроші “православного олігарха” Малофєєва

11 Травня 2023 07:15
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санкції

Генеральний прокурор США Меррік Гарленд дозволив передати Україні на відновлення країни активи російського олігарха, власника телеканалу “Царьград ТВ” Костянтина Малофєєва, конфісковані американською прокуратурою за рішенням федерального суду Манхеттена.

“Хоча це перша передача Сполученими Штатами конфіскованих російських коштів на відновлення України, вона не буде останньою”, – цитує Гарленда агентство Reuters.

Малофєєва було звинувачено у фінансуванні сепаратизму в Криму і підпав під санкції США у 2014 році. Минулого року американський Мін’юст звинуватив його у порушенні штрафних заходів.


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