Кримінал

Генпрокуратура скерувала справу Тищенка до суду
17 Грудня 2024 15:21
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Нардеп Микола Тищенко / Фото з Facebook Тищенка

Народного депутата Миколу Тищенка судитимуть за незаконне позбавлення волі людини, повідомляє Офіс генерального прокурора.

Інцидент стався в червні в центрі Дніпра, коли група невідомих чоловіків у формі напала на колишнього бійця спецпідрозділу Kraken Дмитра Павлова (позивний “Син”), який гуляв із дитиною. За інформацією з Telegram-каналів, нападниками були охоронці Миколи Тищенка.

Слідство встановило, що затримання Павлова було здійснене за вказівкою Тищенка. Якщо суд визнає його винним, депутату загрожує до 5 років ув’язнення за ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України.

Тим часом охоронець Тищенка Костянтин Цубера вже уклав угоду зі слідством і погодився давати свідчення.


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