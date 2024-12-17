Генпрокуратура скерувала справу Тищенка до суду

Народного депутата Миколу Тищенка судитимуть за незаконне позбавлення волі людини, повідомляє Офіс генерального прокурора.

Інцидент стався в червні в центрі Дніпра, коли група невідомих чоловіків у формі напала на колишнього бійця спецпідрозділу Kraken Дмитра Павлова (позивний “Син”), який гуляв із дитиною. За інформацією з Telegram-каналів, нападниками були охоронці Миколи Тищенка.

Слідство встановило, що затримання Павлова було здійснене за вказівкою Тищенка. Якщо суд визнає його винним, депутату загрожує до 5 років ув’язнення за ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України.

Тим часом охоронець Тищенка Костянтин Цубера вже уклав угоду зі слідством і погодився давати свідчення.