Кримінал

Генеральний секретар УАФ Запісоцький заарештований

14 Липня 2023 21:40
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арешт, Львів

Суд арештував на 60 діб підозрюваного в розкраданні коштів генерального секретаря Української асоціації футболу Юрія Запісоцього без альтернативи застави.

Про це пише Українська Правда.

Рішення виніс Шевченківський районний суд Львова 14 липня.

Також ухвалено, що застава в розмірі 9 млн 880 тисяч грн, внесена за Запісоцького компанією УАФ Маркетинг в листопаді 2022 року, стягується в дохід держави.

Прокрорами також внесено клопотання про відсторонення Запісоцького від займаної посади. Його суд розгляне найближчим часом.

Суд також має розглянути аналогічне клопотання про відсторонення від посади президента УАФ Андрія Павелка.


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