Генерала, який командував вторгненням в Україну, призначено начальником ДОСААФ

Колишній командувач Південним військовим округом генерал Олександр Дворніков став головою російського Добровільного товариства сприяння армії (ДОСААФ), пишуть ЗМІ.

Його кандидатуру підтримали на позачерговому з’їзді організації, який відбувся 30 січня, повідомляє сайт організації.

Дворніков змінив на цій посаді Олександра Колмакова, який очолював ДОСААФ останні 10 років.

Дворніков очолив Південний військовий округ у 2016 році.

Відомо, що Дворніков очолив російське угруповання військ під час широкомасштабного вторгнення в Україну.

Однак уже в червні західні ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що генерала відсторонили від командування. У січні минулого року стало відомо про те, що командувачем об’єднаного угруповання військ РФ в Україні призначено генерала Валерія Герасимова.

Про відставку Дворнікова з посади командувача ПВО міноборони офіційно не повідомляло, проте на початку 2023 року РБК із посиланням на джерело писало про зміну командувача Південного військового округу на генерала Сергія Кузовльова.

Дворніков у 2015-2016 роках був командувачем угруповання збройних сил Росії в Сирії. З 2019 року він перебуває під санкціями Євросоюзу. Також проти нього ввели санкції Україна, Канада, Велика Британія, Швейцарія, Австралія та Нова Зеландія.