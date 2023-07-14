Генерал Тарнавський пояснив, чому контрнаступ йде не так швидко, як хотілося б 

Наступ Збройних Сил України на півдні йде не так швидко, як хотілося б, через потужну підготовку армії РФ до оборони.

Про це повідомив командувач Сил оборони Таврійського напрямку, генерал Олександр Тарнавський в інтерв’ю CNN.

Тарнавський розповів, що Україна проводить “масштабний наступ”. Але визнав, що вона добилася досить незначних успіхів, особливо на півдні.

Очікувалося, що контрнаступ буде “швидким, блискавичним рухом, знищенням ворога, захопленням деяких позицій, об’єктів та, як наслідок, досягненням певних цілей”.

“Він є успішним, але не настільки, як нам хотілося б”, – сказав Тарнавський.

Причина цього, за словами генерала, – те, що “росіяни досить потужно підготувалися до цієї події”. Основа російської підготовки до контрнаступу – величезні мінні поля, які ускладнюють просування та перетворюють українське обладнання для розмінування в цілі для російських атак.

“Вони створили складний комплекс мінування з використанням мінних полів, вибухонебезпечних боєголовок та прямого укладання потужних наземних мін, що зараз розташовані у районах, через які проходитимуть обладнання та особовий склад”, – цитує CNN Тарнавського.

CNN зазначає, що прогрес на південному фронті є центральним у воєнних планах України на це літо. Але Київ змушений діяти розумно й заощаджувати на використанні артилерії.

“Це як у боксі. Ми тримаємо противника на відстані витягнутої руки. Ми не дозволяємо йому наблизитися. Чому? Бо ближній бій – це зовсім інша справа. Таким чином, на великих відстанях ми ефективно їх перемагаємо”, – сказав Тарнавський.