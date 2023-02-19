Генерал НАТО в Європі підтримує надання Україні F-16 та ATACMS

Вищий американський генерал у Європі каже американським законодавцям, що надання Україні передового західного обладнання — наприклад, винищувачів F-16, безпілотників і ракет великої дальності — могло б допомогти Києву керувати небом і посилити його власні наступальні дії проти Росії.

Про це пише видання Politico.

У п’ятницю вранці на закритому брифінгу з більш ніж 10 сенаторами та членами Палати представників генерала Крістофера Каволі запитали, чи допоможуть винищувачі F-16 Україні виграти війну проти Росії. Він відповів: «Так», згідно з п’ятьма людьми в кімнаті, які говорили на умовах анонімності, щоб обговорити закрите засідання.

На Мюнхенській конференції з безпеки Каволі заявив законодавцям, що США та їхні союзники повинні надіслати Україні найсучаснішу зброю, з якою вони можуть розлучитися. Це включало передові літаки, безпілотники та ракети з радіусом дії понад 62 милі (100 кілометрів), такі як армійська тактична ракетна система. Ця зброя зробила б кращу роботу, позиціонуючи Київ для відсічі московським військам, сказав Каволі.

Генерал, який одночасно є верховним головнокомандувачем ОЗС НАТО в Європі та головою Європейського командування США, стверджував, що Україна потребує більш досконалої зброї та обладнання для «посилення глибокого бою» на одну з п’яти осіб.