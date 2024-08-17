Гендиректора Охматдиту відсторонили від виконання обов’язків

Гендиректора Охматдиту Володимира Жовніра відсторонили від виконання обов’язків до завершення перевірок правоохоронцями та комісією МОЗ. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

«Про подальші рішення повідомимо додатково, в тому числі й кадрові. Моя позиція – виконувачем обов’язків має бути людина із завідувачів відділень, яка отримає найбільшу підтримку колег. Зараз проводжу консультації»,- сказав міністр.

Нагадаємо, учора Жовнір звинуватив благодійний фонд Охматдиту в шахрайстві та у відмові переказувати на рахунок лікарні зібрані на відновлення клініки понад 300 мільйонів гривень.

Зі свого боку, БФ підтвердив, що всі зібрані гроші залишаються на його рахунках. Фонд заявив про готовність фінансувати нагальні потреби лікарні, але наголосив, що для цього необхідні офіційні запити від «Охматдиту» і чітке цільове призначення коштів. Фонд також зазначив, що готовий фінансувати ремонт і закупівлю медичного обладнання, щойно отримає відповідні запити від лікарні.