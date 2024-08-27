Політика

Гендиректор МАГАТЕ після відвідування Курської АЕС поїде до Києва
27 Серпня 2024 16:11
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курська операція, МАГАТЕ
Курська АЕС / Фото з відкритих джерел

Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив після візиту на Курську АЕС у місті Курчатов Курської області, що “тут зараз виникла небезпека ядерного інциденту”.

Про це він сказав на прес-конференції 27 серпня, пише “Інтерфакс”.

Глава МАГАТЕ заявив, що бойові дії, які тривають за кілька кілометрів від атомної електростанції, “викликають серйозні побоювання”. За словами Гроссі, у реактора Курської АЕС немає захисної оболонки, тому він вразливий.

Після спілкування з журналістами Гроссі має намір вирушити до Києва, де розраховує поговорити з президентом України Володимиром Зеленським.


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