Геловін в Білому домі. Держсекретар США Блінкен одягнув сина у костюм Зеленського

Президент США Джо Байден і перша леді США Джилл Байден приймали в Білому домі щорічну вечірку напередодні Дня всіх святих.

Свято в Білому домі, яке щорічно проходить напередодні Геловіну, відвідали діти військовослужбовців, політиків, школярі з навколишніх шкіл, а також діти, які живуть в цьому районі. Джо і Джилл Байден зустрічали дітей, вбраних у святкові костюми, які прийшли до них в гості з традиційним вітанням на Геловін: «Гаманець, або життя».

Одним з гостей став держсекретар США Ентоні Блінкен, активний прибічник України. Його діти прийшли на Геловін в Білому домі у костюмах, які привертають увагу до України. Маленький синь був вбраний у костюм Володимира Зеленського — світшот хакі з українським тризубом, а донька у костюмі Україна — сукні синього кольору із хусткою-краваткою жовтого кольору.