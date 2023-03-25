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“Газпром” скоротив транзит газу через Україну на 15%

25 Березня 2023 18:52
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газпром, транзит газу, росія

Російський “Газпром” скоротив транзит газу в Європу через Україну приблизно на 15% до 36,2 млн куб. м. 

Про це повідомляє “Економічна правда“.

Зазначається, що за 24 березня через газовимірювальну станцію “Суджа” було подано 42,5 млн куб. м. За 25 березня планується подати 36,2 млн куб. м. Таким чином, прокачування знизилося приблизно на 15%.

“Газпром” постійно змінює об’єми поставленого газу до Європи. Так, у січні “Газпром” скорочував, а в лютому поступово наростив прокачування. У березні компанія продовжила збільшувати обсяги транзиту. 

Транзитна гілка через Україну залишається єдиним маршрутом постачань російського газу в держави Центральної та Західної Європи.


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