Політика

Газові угоди Путіна та Меркель – це пакт Молотова-Ріббентропа, – Моравецький

18 Вересня 2023 09:17
читать на русском →
польща

17 вересня прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький на своїй Facebook-сторінці опублікував допис, в якому вважає, що до російської агресії проти України призвели відносини Німеччини і Росії у газовій сфері.

Про це пише PAP.

Глава польського уряду провів паралелі між домовленостями Путіна і колишнього канцлера Німеччини Ангелою Меркель з пактом Молотова-Ріббентропа.

“Так як існував пакт Молотова-Ріббентропа, про який ми прекрасно знаємо, існував також де-факто газовий й енергетичний пакт Меркель-Путін”,- наголосив Моравецький.

17 вересня 1939 року розпочалася агресія СРСР проти Польщі. Передумовою вторгнення став Пакт Молотова-Ріббентропа, підписаний в серпні того ж року представниками СРСР і Німеччини, згідно з яким дві держави домовилися розділити сфери впливу в Європі, що стало попередньою дорожньою картою для поширення агресії.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
18 Вересня 2023 08:34

Сили ППО знищили 18 “шахедів” та 17 крилатих ракет
18 Вересня 2023 07:22

Протягом минулої доби відбулося понад 35 бойових зіткнень, – Генштаб
18 Вересня 2023 07:07

Ми не повинні давати Путіну перепочинок, – Зеленський
18 Вересня 2023 06:56

Сили оборони можуть встигнути розірвати сухопутний коридор РФ з Кримом до настання зими – Буданов
18 Вересня 2023 06:43

Магучіх з рекордом сезону виграла фінал Діамантової ліги-2023 зі стрибків у висоту
Останні новини
усі новини

Думки

Ігор Черняк

Прикольний чувак… був… застрелився…
Олександр СОЛОНЬКО

Рейтинги не допоможуть якщо не буде країни
Ігор Черняк

Не хочу жити у суспільстві, де всім рулять “уважаємиє люді”
Юрий САПРОНОВ

Влада це не назавжди
Леонід Маслов

Весільний міністр Резников і воєнні Мавіки
Віталій ПОРТНИКОВ

Эрдоган уехал ни с чем
усі думки