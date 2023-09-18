Газові угоди Путіна та Меркель – це пакт Молотова-Ріббентропа, – Моравецький

17 вересня прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький на своїй Facebook-сторінці опублікував допис, в якому вважає, що до російської агресії проти України призвели відносини Німеччини і Росії у газовій сфері.

Про це пише PAP.

Глава польського уряду провів паралелі між домовленостями Путіна і колишнього канцлера Німеччини Ангелою Меркель з пактом Молотова-Ріббентропа.

“Так як існував пакт Молотова-Ріббентропа, про який ми прекрасно знаємо, існував також де-факто газовий й енергетичний пакт Меркель-Путін”,- наголосив Моравецький.

17 вересня 1939 року розпочалася агресія СРСР проти Польщі. Передумовою вторгнення став Пакт Молотова-Ріббентропа, підписаний в серпні того ж року представниками СРСР і Німеччини, згідно з яким дві держави домовилися розділити сфери впливу в Європі, що стало попередньою дорожньою картою для поширення агресії.