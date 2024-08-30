Суспільство

Гарячка Західного Нілу: у Києві від небезпечної хвороби померли три людини
30 Серпня 2024 18:47
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Ілюстративне фото / Радіо Свобода

Від початку літа у Свято-Михайлівську клінічну лікарню Києва госпіталізували 17 пацієнтів із гарячкою Західного Нілу.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

За словами директорки Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентини Гінзбург, серед них – 10 чоловіків і 7 жінок. Це жителі різних районів столиці, зокрема двоє з них – мешканці Київської та Черкаської областей. Пацієнти потребували стаціонарного лікування через важкість стану. Повідомляється, що троє із них померли через важке ускладнення гарячки – менінгоенцефаліт.

В Україні вірус гарячки Західного Нілу віднесений до I групи “особливо небезпечних захворювань” і за міжнародними стандартами ВООЗ належить до IV групи ризику. Вірус подібний до інших, що спричиняють енцефаліти, та вірусу гарячки Денге.

Головним джерелом і резервуаром вірусу в природі є птахи, переважно перелітні, у крові яких вірус може циркулювати від 14 до 200 днів. Переносники захворювання можуть також певні види комарів, які інфікуються під час харчування кров’ю і можуть передати вірус людині чи тварині. Вкрай рідко можливе контактне зараження кров’ю хворих тварин.

“Щоб знизити ризики гарячки Західного Нілу, рекомендується встановити москітні сітки, використовувати репеленти та одягати одяг, що прикриває тіло, при відвідуванні парків і лісових зон. Зі зниженням температури повітря та зникненням комарів небезпека гарячки знижується майже до нуля”, – сказала Гінзбург.


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