Гаряча доба на фронті: понад 60 бойових зіткнень, українські війська відбили більшість атак

Станом на 16:00 17 серпня за даними Генштабу ЗСУ, від початку доби зафіксовано 65 бойових зіткнень. Ворог обстрілював прикордонні громади Чернігівської та Сумської областей, завдавав авіаударів по Красних Хутору, Ромашковому та Новоданилівці.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках окупанти здійснили три боєзіткнення, 5 авіаударів та 126 обстрілів позицій і населених пунктів, включно з 7 ударами з РСЗВ. Українські війська мають певні успіхи та продовжують активні дії щодо зриву планів противника.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили атаку біля Вовчанська. На Куп’янському напрямку ворог намагався прорвати оборону в районі Западного, Степової Новоселівки та Куп’янська – чотири з семи атак відбито, бої тривають.

На Лиманському напрямку всі п’ять атак ворога на Греківку та Рідкодуб зупинено. На Сіверському та Краматорському напрямках противник двічі безрезультатно намагався просунутись вперед. На Торецькому напрямку тривають два боєзіткнення в районі Щербинівки та Плещіївки.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 27 атак, українські захисники відбили 24, бої тривають у трьох локаціях. На Новопавлівському напрямку відбито три штурми ворога, на Придніпровському – безуспішні спроби наблизитись до позицій та авіаудар по Ольгівці.

На решті напрямків суттєвих змін не зафіксовано.