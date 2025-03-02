Гаррісон Форд відмовився вести “Оскар-2025”

Легендарний американський актор Гаррісон Форд, відомий за роллю археолога Індіана Джонса, відмовився вести “Оскар-2025” за день до церемонії.

Артист мав бути одним із ведучих та вручати лауреату омріяну статуетку. Однак за день до урочистої церемонії Форд відмовився виконувати цю важливу місію. Як повідомляє Entertainment Weekly, причиною цього стали проблеми зі здоров’ям. Річ у тім, що незадовго до “Оскара-2025” у Гаррісона Форда діагностували оперізувальний лишай. Тож, акторові довелося відмовитися від ролі ведучого на церемонії та довірити іншому вручати одну з головних нагород кінопремії. Сам артист тим часом займатиметься лікуванням.

Зазначимо, “Оскар-2025” відбудеться у ніч проти 3 березня. Тож через кілька годин стане відомо, хто отримає омріяні статуетки.

Ось деякі номінанти, які мають усі шанси вибороти “Оскар”.

Найкращий фільм

“Анора”

“Бруталіст”

“Боб Ділан: Цілковитий незнайомець”

“Конклав”

“Дюна: Частина друга”

“Емілія Перес”

“Я досі тут”

“Нікелеві хлопчики”

“Субстанція”

“Wicked: Чародійка”

Найкраща режисерська робота

Шон Бейкер (“Анора”)

Брейді Корбет (“Бруталіст”)

Джеймс Менголд (“Боб Ділан: Цілковитий незнайомець”)

Жак Одіар (“Емілія Перес”)

Коралі Фаржа (“Субстанція”)

Найкраща чоловіча роль

Едріен Броуді (“Бруталіст”)

Тімоті Шаламе (“Боб Ділан: Цілковитий незнайомець”)

Колман Домінго (“Сінг-Сінг”)

Рейф Файнс (“Конклав”)

Себастіан Стен (“Учень. Історія Трампа”)

Найкраща жіноча роль

Синтія Еріво (“Wicked: Чародійка”)

Карла Софія Гаскон (“Емілія Перес”)

Майкі Медісон (“Анора”)

Демі Мур (“Субстанція”)

Фернанда Торрес (“Я досі тут”)

Найкраща чоловіча роль другого плану

Юра Борисов (“Анора”)

Кіран Калкін (“Справжній біль”)

Едвард Нортон (“Боб Ділан: Цілковитий незнайомець”)

Гай Пірс (“Бруталіст”)

Джеремі Стронг (“Учень. Історія Трампа”)

Найкраща жіноча роль другого плану

Моніка Барбаро (“Боб Ділан: Цілковитий незнайомець”)

Аріана Гранде (“Wicked: Чародійка”)

Фелісіті Джонс (“Бруталіст”)

Ізабелла Росселліні (“Конклав”)

Зої Салдана (“Емілія Перес”)

Найкраща музика до фільму

“Бруталіст” – Деніел Бламберг

“Конклав” – Фолькер Бертельман

“Емілія Перес” – Клеман Дюколь і Каміль

“Wicked: Чародійка” – Джон Павелл і Стефан Швардс

“Дикий робот” – Кріс Баверс

Зазначимо – вже другий рік поспіль український фільм потрапляє до списку номінантів. Цього разу за статуетку “Оскара” боротиметься фільм “Порцелянова війна” (Найкращий повнометражний документальний фільм).