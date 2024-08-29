Гарріс збільшила відрив від Трампа (опитування)

Кандидатка в президенти США від демократів Камала Гарріс випереджує кандидата від республіканців Дональда Трампа.

Про це свідчать опитування USA TODAY та Саффолкського університету, а також опитуванням Reuters/Ipsos.

Камала Гарріс випередила Дональда Трампа співвідношенням 48% до 43%, згідно з новим опитуванням USA TODAY спільно зі Саффолкським університетом.

Згідно з опитуванням Reuters/Ipsos, Гарріс випереджає Трампа з результатом 45% до 41%

Президентські вибори у США заплановані на 5 листопада цього року.