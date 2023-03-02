Гаррі та Меган виселяють із британської резиденції

Принца Гаррі та його дружину Меган виселяють із британської резиденції. За даними ЗМІ, повідомлення про виселення Гаррі отримав після виходу своїх мемуарів “Запасний”.

Котедж Фрогмор перейшов у безстрокове користування Гаррі та Меган ще за часів Єлизавети II – своїм розпорядженням королева передала онуку котедж із 10 спальнями на території Віндзорського замку у графстві Беркшир. Чотири роки тому Гаррі зробив там ремонт на 2,5 мільйона фунтів, причому гроші він отримав за рахунок гранту, і лише згодом принц оплатив роботи зі своєї кишені. Після сварки з королівською родиною Гаррі та Меган переїхали до США, але Фрогмор все ж таки залишили за собою і користувалися будинком як резиденцією в Англії.

Проте королева померла, а принц випустив скандальні мемуари «Запасний», де пройшовся по багатьом членам королівської родини. Як пишуть британські ЗМІ, у січні після публікації книги Гаррі отримав повідомлення з Букінгемського палацу про виселення. За чутками, Фрогмор хочуть передати принцу Ендрю. Цікаво, що для нього це буде скоріше покаранням.

Адже Ендрю теж відзначився перед королівською родиною. Він став одним із учасників резонансного скандалу з Джеффрі Епштейном — американським фінансистом, якого звинувачували у створенні гарему з дівчат для багатіїв і сильних світу цього. Одна з цих дівчаток і звинуватила принца Ендрю в сексуальних домаганнях, але до суду справа не дійшла. Принц зміг відкупитись.

Після цього Ендрю сильно порізали виплати у Букінгемському палаці, і тепер він не може дозволити собі резиденцію Роял-Лодж із 31 спальнею. Тому Гаррі, що проштрафився, повинен звільнити свою скромнішу житлову площу для не менш проштрафився дядька.