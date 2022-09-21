Економіка

Харкову конче необхідні модульні котельні та генератори

21 Вересня 2022 21:16
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Харківський міський голова Ігор Терехов сьогодні, 21 вересня, зустрівся з представниками організації «Shelter Cluster» та іншими міжнародними фондами, які координують роботу з відновлення житла та допомоги харків’янам.

Перша така зустріч відбулася 17 серпня. За її підсумками було створено таблицю, куди представники міської ради та комунальних підприємств, установ та організацій внесли інформацію про необхідні товари, потреби колективних центрів та проведення ремонтних робіт у пошкоджених будинках. Станом на 19 вересня міжнародні фонди доправили до Харкова 25 фур з ремонтними комплектами для багатоквартирних будинків та шкіл, а також непродовольчими наборами, у тому числі для внутрішньо переміщених осіб.

Ігор Терехов зазначив, що відкритим залишається питання постачання модульних твердопаливних котелень, генераторів та електронних конвекторів.

«Ми не відкидаємо можливості, що обстрілами будуть пошкоджені нові підстанції, ТЕЦ та водогони. Тому наше основне завдання – створити всі умови для харків’ян та вимушених переселенців. Я дякую за вашу роботу, і хочу, щоб ми зосередилися на поставках всього найнеобхіднішого, щоб люди нормально пережили осінь, зиму та початок весни», – наголосив мер Харкова.

Учасники зустрічі обговорили плани щодо подальшої роботи. Зокрема, регіональний менеджер організації DRC Джуліано Персью повідомила, що в Харкові планується відкрити офіс організації. У її планах – надати місту обігрівачі, термоковдри, допомогти створити центри обігріву, надати місту фінансову допомогу на відновлювальні роботи, а громадянам – персональну психологічну підтримку та реабілітацію.

Також низка організацій розглядає можливість взяти участь у заміні вікон, ремонті шкіл, наданні людям щомісячної матеріальної допомоги у розмірі 2 200 грн (протягом трьох місяців). Допомогу зможуть отримати до 5 тис. людей, які цього потребують.

Робота з усіх цих напрямів буде продовжена.


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