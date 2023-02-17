Суспільство

Харків’яни поступово переходять на українську мову – Терехов

17 Лютого 2023 10:17
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харків, мова, терехов

Мер Харкова Ігор Терехов зауважив, що 95% містян розмовляють російською мовою, “але це їх не відділяє від України”, спілкування з росіянами після початку повномасштабного вторгнення припинилося, харків’яни поступово переходять на українську. Про це Терехов розповів у інтерв’ю РБК-Україна.

“Я не розумію, звідки у росіян були такі помисли, що Харків буде зустрічати їх з квітами, а не з гранатами. Але вони помилилися. Настрої у харків’ян чітко проукраїнські”, – сказав він.

За словами мера, до війни кожен четвертий харків’янин ставився до Росії “з певним, так би мовити, розумінням”, бо у когось в РФ проживають родичі, знайомі, хтось їздив у гості до Росії.

“Так було, так склалось історично, але війна все перевернула, і зараз ступінь радикалізації харків’ян набагато більший, ніж на заході України. Тому зараз ніхто з росіянами не спілкується, не зідзвонюється, харків’яни розірвали якісь стосунки з росіянами”, – сказав Терехов.

Він зазначив, що серед харків’ян приблизно 95% розмовляють російською мовою. “Але це їх не відділяє від України, а навпаки. Я спілкувався з нашими військовими, які розмовляють російською мовою, і вони мені кажуть: “а що, ми стали меншими українцями і ми менше б’ємо цю нечисть?” – сказав мер Харкова.

“Так, ми розмовляємо російською мовою, але ми українці, ми відстоюємо незалежність нашої України, нашої нації і право називатись українцями. Хоча ми вже поступово переходимо на українську, далі будемо ще активніше”, – додав він.


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