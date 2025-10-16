Харків’янку затримали під час спроби відправити жінку до Амстердаму для сексуальної експлуатації

Правоохоронці повідомили про підозру 20-річній мешканці Харкова у вербуванні жінки з використанням її уразливого стану з метою сексуальної експлуатації, вчиненому за попередньою змовою групою осіб. Затримання відбулося на харківському автовокзалі під час спроби вивезення потерпілої за кордон, повідомили в обласній прокуратурі.

За даними слідства, підозрювана через оголошення та особисті контакти підшукувала жінок у складних життєвих обставинах. У кафе вона зустрілася з 22-річною харків’янкою, завербувала її та переконала виїхати до Амстердаму для заняття проституцією, обіцяючи «краще життя за кордоном». Організаторку затримали під час спроби перевезення жінки за межі України.

Кримінальне провадження здійснюється за ч. 2 ст. 149 КК України. Тривають слідчі та процесуальні дії для встановлення всіх обставин і можливих співучасників. Досудове розслідування проводять слідчі СУ ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу Управління міграційної поліції ГУНП та головного оперативно-розшукового відділу 4-го прикордонного загону ДПСУ.

