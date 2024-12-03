Харківським підприємцям продовжили податкові пільги

Харківська міська рада продовжила пільги для підприємців, відповідне рішення було ухвалене на сесії 3 грудня.

Згідно з рішенням, дія пільг з місцевих податків для фізичних, юридичних осіб та підприємців подовжується на перший квартал 2025 року.

З 1 квітня 2024 року було скасоване податкове зобов’язання після нарахування орендної плати за земельні ділянки комунальної форми власності.

“Ставка земельного податку на ділянки фізичних і юридичних осіб складає 0% від їхньої нормативної грошової оцінки. Також на рівні 0% була встановлена ставка податку на нерухоме майно (якщо це не земельна ділянка, яка перебуває у власності юридичних осіб). Крім того, платникам єдиного податку четвертої групи надано стовідсоткове зменшення податкових зобов’язань”, — сказано у повідомленні.