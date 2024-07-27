Суспільство

Харківський волонтер Сапронов знайшов кішку, яку вважав загиблою після авіаудару РФ по своєму будинку
27 Липня 2024 15:51
читать на русском →
обстріли, тварини
Волонтер Юрій Сапронов та його кішка Шика / Фото: Юрій Сапронов/Facebook

Кішка Шика харківського волонтера та бізнесмена Юрія Сапронова, на чий будинок російські війська скинули авіабомбу, повернулася додому.

Як розповів Сапронов у Facebook, кішка сама прийшла додому на світанку 27 липня.

“Чудеса! Я написав, що загинула кішка Шика. 17-річна британка рідкісного шоколадного кольору. Йду сьогодні зранку о 05:30 – очам своїм не повірив. Де ти, кажу, гадина лазила дві з половиною доби? Мовчить старенька. Думаю, звалила хвилин за 5 до прильоту авіабомби, зараз допитувати буду, чому не попередила”, – написав Сапронов.

24 липня російські окупанти атакували Харків. Під удар потрапив будинок харківського бізнесмена Юрія Сапронова

За даними надзвичайників, в результаті російської атаки по Харкову, загорілася двоповерхова нежитлова будівля на території приватного домоволодіння.

Крім будівлі також було пошкоджено: поруч розташовані житлові будинки, господарчі споруди, гаражі, та легкові автомобілі.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
27 Липня 2024 16:32

Лікарям будуть надавати офіцерські звання навіть без військової кафедри
27 Липня 2024 16:41

Від початку доби на фронті відбулося 73 боєзіткнення, – Генштаб
27 Липня 2024 15:30

Унаслідок обстрілу Сумщини загинула дитина
27 Липня 2024 14:49

ЗМІ: Аеродром дальньої авіації ВКС РФ “Оленья” було атаковано дронами ГУР
27 Липня 2024 14:31

Харківський дзюдоїст завершив свої виступи на Олімпіаді
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Сколько будет длится война, я отвечу – пока жив Путин
Юрій САПРОНОВ

Я тут. Харьков это мой дом. Я не уеду
Ігор ЧЕРНЯК

Лонгрід про важливе
Андрій ОНІСТРАТ

Головний дефіцит в армії – наявність адекватних людей в командах
Ігор ЧЕРНЯК

Військова служба має бути “трампліном” для успішного життя в соціумі
Юрій БУТУСОВ

На кому насправді тримається наш фронт
усі думки