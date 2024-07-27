Харківський волонтер Сапронов знайшов кішку, яку вважав загиблою після авіаудару РФ по своєму будинку

Кішка Шика харківського волонтера та бізнесмена Юрія Сапронова, на чий будинок російські війська скинули авіабомбу, повернулася додому.

Як розповів Сапронов у Facebook, кішка сама прийшла додому на світанку 27 липня.

“Чудеса! Я написав, що загинула кішка Шика. 17-річна британка рідкісного шоколадного кольору. Йду сьогодні зранку о 05:30 – очам своїм не повірив. Де ти, кажу, гадина лазила дві з половиною доби? Мовчить старенька. Думаю, звалила хвилин за 5 до прильоту авіабомби, зараз допитувати буду, чому не попередила”, – написав Сапронов.

24 липня російські окупанти атакували Харків. Під удар потрапив будинок харківського бізнесмена Юрія Сапронова.

За даними надзвичайників, в результаті російської атаки по Харкову, загорілася двоповерхова нежитлова будівля на території приватного домоволодіння.

Крім будівлі також було пошкоджено: поруч розташовані житлові будинки, господарчі споруди, гаражі, та легкові автомобілі.