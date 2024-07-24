КАБ впав на будинок відомого харківського волонтера

У Харкові КАБ влучив в приватний будинок волонтера Юрія Сапронова, вибиті вікна, зруйновані будівлі та знищений автомобіль.

Про це повідомляє “Думка” з посиланням на власника маєтку – Юрія Сапронова.

За його словами, у момент влучання його дома не було.

“У будинку залишалася дружина Ірина та охорона та помічники. Я не встиг доїхати, як подзвонила дружина, я повернувся”, – сказав Сапронов.

Серед постраждалих – двоє чоловіків із охорони, їх забрала швидка. Легкі поранення, сподіваюсь, що завтра їх вже випишуть.

Повністю зруйновано приміщення площею 300 кв. м, пошкоджені гаражі, будинок охорони. Загинули тварини: у будинку жили п’ять котів.

Ймовірно, влучання було в машину дружини, із якої залишилося лише колесо.

“883 день повномасштабної війни, із 2 березня я почав займатися допомогою, але я сподіваюсь, що цей удар – випадковість”, – прокоментував Сапронов.