Харківську фірму, яка пережила російські обстріли, знищила повінь у Чехії

Повінь, від якої в середині вересня постраждали деякі райони Чехії, зруйнувала сімейне підприємство Vegetus з виробництва веганських і вегетаріанських ковбас, передає Радіо Прага.

Фірма працювала в селищі Ческа Вес, у районі міста Єсенік. У 2022 р. Лариса Гонска з чоловіком перенесли туди компанію з Харкова, який обстрілюють російські війська.

Під час повені вода, що проникла у виробничі приміщення, затопила і зробила непридатними обладнання, сировину та готову продукцію, яка там зберігалася. Українська пара планує почати все заново, проте зараз у них не вистачає коштів на відновлення виробництва, повністю зруйнованого повінню, і підприємці організували збір коштів, повідомляє ČTK.

Компанія Vegetus виробляла 20 видів вегетаріанських ковбас, сосисок, гамбургерів і спеціальних соусів. Приблизно 90% продукції вона відправляла в Україну, частину – як гуманітарну допомогу. 10% товару реалізовували в Чехії та Німеччині.