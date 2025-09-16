Харківському антимайданівцю Головачову повідомлено про підозру

Харківська обласна прокуратура повідомила про підозру у колабораційній діяльності одному з лідерів «Антимайдану» Спартаку Головачову, який під час окупації Харківщини співпрацював із російською адміністрацією.

За даними слідства, у серпні 2022 року він добровільно обійняв посаду «в.о. начальника відділу промисловості управління промисловості і торгівлі» окупаційної військово-цивільної адміністрації. Його завданням була інвентаризація машинобудівних та агропромислових підприємств регіону, контроль їхньої роботи, розподіл обов’язків між підлеглими та організація виплат зарплат у російських рублях.

Прокуратура нагадує, що Головачов відомий як учасник штурму Харківської ОДА у 2014 році та співголова так званого «суспільно-політичного руху «Народний фронт новоросії». Перед деокупацією Куп’янська він утік разом з російськими військовими до РФ.

Наразі вживаються заходи для оголошення його у розшук. Досудове розслідування здійснює Купʼянський райвідділ поліції під процесуальним керівництвом окружної прокуратури, оперативний супровід забезпечує Управління СБУ в Харківській області.