Зрадників упіймали: СБУ затримала двох колаборантів на Херсонщині

Служба безпеки України та Нацполіція викрили ще двох поплічників російських окупантів, які допомагали ворогу під час тимчасової окупації Херсонщини. Обом вже повідомлено про підозру, їм загрожує до 15 років ув’язнення.

Серед затриманих – 40-річний мешканець області, який після захоплення громади добровільно вступив до лав російської «адміністрації» у колонії. Його призначили «молодшим інспектором управління виконання покарань по Херсонській області рф», і він охороняв камери, куди окупанти кидали учасників руху спротиву.

Інша фігурантка – власниця магазину з Бериславського району. Вона розселяла окупантів у будинки місцевих мешканців, що виїхали на підконтрольну Україні територію, забезпечувала загарбників продуктами та видавала односельчан, які чинили спротив. Після звільнення Херсона вона втекла на Дніпропетровщину, де намагалася переховуватися в орендованій квартирі, але була затримана контррозвідкою.

Реклама

Реклама

За даними слідства, обом повідомлено про підозру за чч. 4, 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України. Вони перебувають під вартою, їм загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Операцію провели співробітники СБУ в Миколаївській, Херсонській та Вінницькій областях спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва обласних прокуратур.