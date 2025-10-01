        Суспільство

        У Новой Каховці помер поранений під час атаки дрона колаборант Леонтьєв

        Сергій Бордовський
        1 Жовтня 2025 12:14
        У Новой Каховці помер поранений під час атаки дрона колаборант Леонтьєв / Фото з соцмережі
        У Новой Каховці помер поранений під час атаки дрона колаборант Леонтьєв / Фото з соцмережі

        У тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області помер місцевий колаборант Володимир Леонтьєв, який напередодні зазнав тяжких поранень унаслідок атаки дрона. Про його смерть повідомив гауляйтер регіону Володимир Сальдо у своєму телеграм-каналі.

        За словами Сальдо, лікарі боролися за життя Леонтьєва, але врятувати його не вдалося.

        Леонтьєв був відомим колаборантом: після початку повномасштабного вторгнення Росії він перейшов на бік окупантів і очолив підконтрольну Кремлю «адміністрацію» Нової Каховки. До цього тривалий час він був міським головою, а після захоплення міста співпрацював із російською владою.

        Раніше Сальдо повідомляв, що Леонтьєв перебував у тяжкому стані після поранення під час атаки дрона типу «Баба-Яга».

        Українські офіційні джерела наразі не коментували інформацію про його поранення та смерть.


