У Новой Каховці помер поранений під час атаки дрона колаборант Леонтьєв

У тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області помер місцевий колаборант Володимир Леонтьєв, який напередодні зазнав тяжких поранень унаслідок атаки дрона. Про його смерть повідомив гауляйтер регіону Володимир Сальдо у своєму телеграм-каналі.
За словами Сальдо, лікарі боролися за життя Леонтьєва, але врятувати його не вдалося.
Леонтьєв був відомим колаборантом: після початку повномасштабного вторгнення Росії він перейшов на бік окупантів і очолив підконтрольну Кремлю «адміністрацію» Нової Каховки. До цього тривалий час він був міським головою, а після захоплення міста співпрацював із російською владою.
Раніше Сальдо повідомляв, що Леонтьєв перебував у тяжкому стані після поранення під час атаки дрона типу «Баба-Яга».
Українські офіційні джерела наразі не коментували інформацію про його поранення та смерть.