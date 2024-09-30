Кримінал

Харківського вчителя фізкультури, якого підозрюють у зґвалтуванні підлітка, відправили під варту
30 Вересня 2024 13:37
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педофіл, прокуратура
Підозрюваний вчитель фізкультури / Фото: Харківська обласна прокуратура

Суд відправив під варту колишнього вчителя фізкультури з Харкова, якого підозрюють у розбещенні та зґвалтуванні неповнолітніх.

Як повідомляє Харківська обласна прокуратура, підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб (до 26.11.2024 року) без визначення розміру застави.

Як повідомляли раніше, правоохоронці повідомили про підозру вчителю фізкультури у вчиненні розпусних дій щодо неповнолітніх та зґвалтуванні підлітка

“Педагог вчиняв протиправні дії щодо дітей з 2018 по 2021 роки в декількох навчальних закладах Харкова. Наразі встановлено троє потерпілих від дій зловмисника, яким на момент скоєння злочину було 12, 11 та 13 років. Про злочин розповів один із хлопців, який виїхав за кордон та там повідомив відповідні органи”, – йдеться у повідомленні поліції.


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