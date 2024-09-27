Кримінал

У Харкові затримали вчителя фізкультури, який зґвалтував підлітка
27 Вересня 2024 18:09
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Правоохоронці повідомили про підозру вчителю фізкультури у вчиненні розпусних дій щодо неповнолітніх та зґвалтуванні підлітка

Про це повідомляє Поліція Харківської області.

“Педагог вчиняв протиправні дії щодо дітей з 2018 по 2021 роки в декількох навчальних закладах Харкова. Наразі встановлено троє потерпілих від дій зловмисника, яким на момент скоєння злочину було 12, 11 та 13 років. Про злочин розповів один із хлопців, який виїхав за кордон та там повідомив відповідні органи”, – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці знайшли і затримали вчителя фізкультури, ним виявився 55-річний, одружений, раніше не судимий чоловік, який понад десять років працював вчителем.

Йому повідомили про підозру у скоєнні злочинів за ч. 4 ст. 152 (зґвалтування), ч. 2 ст. 156 (розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України.

Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі. Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.


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