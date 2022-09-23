Економіка

“Харківські теплові мережі” готують системи до подачі тепла

23 Вересня 2022 15:19
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Працівники КП «Харківські теплові мережі» готують місто до початку нового опалювального сезону.

Як повідомили на підприємстві, вони заповнюють магістральні, внутрішньоквартальні та внутрішньобудинкові мережі теплоносієм, оперативно усувають дефекти та облаштовують території.

«На планово-попереджувальному ремонті по гарячому водопостачанню залишаються 872 будинки, 166 зі списку підготували протягом двох діб. Усі розриття у найкоротший термін готуються до асфальтування, щоб грунт не розмивало дощами. На джерелах теплопостачання, крім проведення планових підготовчих робіт, облаштовують території, вивозять будівельне сміття», – зазначили на ХТМ.


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