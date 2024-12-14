Харківські надзвичайники врятували косулю з крижаної води

Сьогодні до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення від місцевих мешканців с. Єфремівка Олексіївської громади Лозівського району про те, що у водоймі на території села знаходиться дика косуля. Молода особина провалилась на крихкій кризі у крижану воду і не могла дати собі ради.

Коли до місця пригоди прибули рятувальники, тварина вже вибилась із сил, постійно намагаючись вибратись на тонкий лід. До того ж вона отримала переохолодження.

Надзвичайники дістались до неї за допомогою гумового човна, доправили бідолаху до берега, оглянули на наявність травм і пошкоджень, зігріли, а потім, переконавшись, що все гаразд, відпустили в ліс.