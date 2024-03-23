Суспільство

Харківські енергетики просять знизити навантаження на мережі

23 Березня 2024 13:39
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хова, енергопостачання
Пункт незламності на Південному вокзалі Харкова / Фото УЗ

Керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов підбив проміжні підсумки ліквідації наслідків ворожого обстрілу енергетичної інфраструктури області.

За його інформацією, у ніч на 22 березня було випущено 22 ракети різного типу: керовані ракети С-300, балістичні ракети з ОТРК «Іскандер» та інші.

“Руйнування дійсно серйозні … Плануємо незабаром вийти на пік потужностей”, – написав він у Telegram.

В одночас Синєгубов рекомендує завчасно підготуватись до можливого повторного зникнення світла: заряджені павербанки, необхідні запаси питної та технічної води, їжі.

“Енергетики звертаються з проханням знизити навантаження на мережі, щоб якомога більше людей мали світло в своїх оселях. Не користуйтесь одночасно потужними електричними пристроями, за можливості вмикайте прилади не в пікові години”, – зауважив чиновник.

Синєгубов також не виключив тимчасових планових відключень з технічних причин, щоб приєднати якомога більше споживачів.


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