Харківські енергетики просять знизити навантаження на мережі

Керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов підбив проміжні підсумки ліквідації наслідків ворожого обстрілу енергетичної інфраструктури області.

За його інформацією, у ніч на 22 березня було випущено 22 ракети різного типу: керовані ракети С-300, балістичні ракети з ОТРК «Іскандер» та інші.

“Руйнування дійсно серйозні … Плануємо незабаром вийти на пік потужностей”, – написав він у Telegram.

В одночас Синєгубов рекомендує завчасно підготуватись до можливого повторного зникнення світла: заряджені павербанки, необхідні запаси питної та технічної води, їжі.

“Енергетики звертаються з проханням знизити навантаження на мережі, щоб якомога більше людей мали світло в своїх оселях. Не користуйтесь одночасно потужними електричними пристроями, за можливості вмикайте прилади не в пікові години”, – зауважив чиновник.

Синєгубов також не виключив тимчасових планових відключень з технічних причин, щоб приєднати якомога більше споживачів.