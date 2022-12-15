Харківські барбери провели благодійну акцію для воїнів Нацгвардії

В одному з барбершопів Харкова пройшла благодійна акція на підтримку українських захисників.

Так, барбери в знак вдячності запросили бійців Національної гвардії України на стрижки. Переважну більшість захисників привезли зі взводних опорних пунктів, розкиданих по всій Харківщині.

«Барбери приділили бійцям максимум уваги, використовували кращі парфуми та аромати, щоб військовослужбовці змогли зануритися в атмосферу одного з кращих барбершопів Харкова. Його працівники постійно беруть участь у різноманітних конкурсах та змаганнях, проходять тренінги, намагаються максимально розвинути свої навички», – зазначили у Східному оперативно-територіальному об’єднанні Національної гвардії України.