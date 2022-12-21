Суспільство

Харківська облрада розгляне питання щодо перейменування російського театру ім. Пушкіна Пленарне засідання позачергової сесії Харківської обласної ради відбудеться 24 грудня. Сесія має початися о 10:00, пройде в режимі відеоконференції, повідомив речник облради Павло Пєшков. Депутати розглядатимуть 31 питання, серед яких: перейменування Харківського академічного російського драматичного театру імені Пушкіна;

про дострокове припинення повноважень депутата обласної ради Володимира Скоробагача;

про затвердження Плану роботи обласної ради на 2023 рік. Також депутати розглянуть низку кадрових питань. Поділитися:



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