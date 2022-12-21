Харківська облрада розгляне питання щодо перейменування російського театру ім. Пушкіна

Пленарне засідання позачергової сесії Харківської обласної ради відбудеться 24 грудня.
Сесія має початися о 10:00, пройде в режимі відеоконференції, повідомив речник облради Павло Пєшков.
Депутати розглядатимуть 31 питання, серед яких:
- перейменування Харківського академічного російського драматичного театру імені Пушкіна;
- про дострокове припинення повноважень депутата обласної ради Володимира Скоробагача;
- про затвердження Плану роботи обласної ради на 2023 рік.
Також депутати розглянуть низку кадрових питань.
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