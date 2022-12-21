Суспільство

Харківська облрада розгляне питання щодо перейменування російського театру ім. Пушкіна

21 Грудня 2022 13:03
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облрада

Пленарне засідання позачергової сесії Харківської обласної ради відбудеться 24 грудня.

Сесія має початися о 10:00, пройде в режимі відеоконференції, повідомив речник облради Павло Пєшков.

Депутати розглядатимуть 31 питання, серед яких:

  • перейменування Харківського академічного російського драматичного театру імені Пушкіна;
  • про дострокове припинення повноважень депутата обласної ради Володимира Скоробагача;
  • про затвердження Плану роботи обласної ради на 2023 рік.

Також депутати розглянуть низку кадрових питань.


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