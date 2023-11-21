Харків з початку війни виділив 825 млн грн. на оборону, у Forbes є інші дані

За час повномасштабної російської агресії з бюджету Харкова було виділено 825 млн грн на забезпечення оборони та безпеки міста, з них 474 млн грн – цьогоріч.

Про це заявив міський голова Ігор Терехов. Він підкреслив, що всі бригади, які зверталися за підтримкою до міста, отримали допомогу.

«Крім цього, практично всі комунальні підприємства міста системно і безоплатно надають необхідну допомогу армії та іншим структурам, задіяним у захисті нашої країни та її населення», – зазначив Ігор Терехов у Telegram.

Також він нагадав, що Харків – єдине місто в Україні, де немає плати за проїзд у громадському транспорті, а гарячу їжу щодня безкоштовно отримують більше 30 тис. городян. Крім того, понад 5 тис. будинків, які були пошкоджені внаслідок обстрілів міста російською армією, потребують відновлення.

Напередодні Forbes проаналізував, як обласні центри допомагали силам оборони станом на 1 жовтня 2023 року.

Виявилося, що 21 місто сумарно спрямувало 3,8 млрд грн на потреби ТрО. Водночас на благоустрій витратили 12,8 млрд грн. При цьому бюджети 21 міста мають планові доходи від «військового» ПДФО більш як у 26 млрд грн. Найменше – у Луцьку (354 млн грн), найбільше – у Харкова (4,7 млрд грн).