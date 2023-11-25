Харків та британський Лідс підпишуть “присягу про дружбу”

Лідс має підписати “присягу про дружбу” з українським містом Харковом, передає BBC.

Відповідне рішення виконком міськради ухвалив на засіданні в середу, а підписати присягу планують у грудні.

Лідс офіційно став побратимом Харкова, другого за величиною міста України, минулого року після вторгнення Росії.

Заступник голови ради Джонатан Прайор сказав, що присяга буде «наступним етапом у відносинах» між містами.

Він сказав виконавчому комітету: “Я вважаю, що це справді важлива річ, яку ми можемо зробити як місто, оскільки війна триває, демонструючи нашу підтримку жителям Харкова”.

«Але я справді сподіваюся, що війна, як ми сподіваємося, скоро закінчиться, стосунки можуть перейти до культури, освіти та ділових зв’язків у міру поглиблення нашої дружби».

Присягу підпише мер Харкова Ігор Терехов на зустрічі з лорд-мером Лідса Елом Гартвейтом у Празі наступного місяця.