Харків позбувся топонімів, пов’язаних з РФ

Сьогодні на сесії Харківської міської ради депутати одностайно підтримали перейменування 18 топонімів, пов’язаних з рф.
З’явилася вулиця Холодноярська, яка відсилає до славетної 93 бригади “Холодний Яр” і подій Української революції.
Також в Харкові тепер є топоніми Бучанський, Ірпінська, Гостомельська і Волноваський, які створюють топонімічний ансамбль на честь міст-героїв російсько-української війни.
Відновлено й кілька історичних назв: Пушкарний, Кузінська, Ірининська, Петропавлівська.
Поетичним видається топонімічний дует вулиць Лісової Пісні і Лесі Українки.
Повний список:
- пров. Брянський – вул. Холодноярська;
- вул. Кабардинська – вул. Лісової пісні;
- вул. Московська – вул. Ірпінська;
- вул. Північнокавказька – вул. Гостомельська;
- в’їзд Північнокавказький – в’їзд Бучанський;
- вул. Революції 1905 року – вул. Кузінська;
- узвіз Революції 1905 року – узвіз Кузінський ;
- вул. Рязанська -вул. Ірининська;
- пров. Середньоуральський – пров. Пушкарний;
- пров. Старомосковський – вул. Тероборонівська;
- вул. Сусаніна Івана – вул. Каяльська;
- пров. Сусаіна Івана – пров. Студеноцький;
- вул. Челюскінців – вул. Петропавлівська;
- вул. Маломосковська – вул. Козацької Слави;
- в’їзд Московський – в’їзд Волноваський;
- вул. Новомосковська – вул. Червоної Калини;
- вул. Середньоуральська- Пушкарна;
- в’їзд Середньоуральський – Пушкарний.