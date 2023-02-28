Суспільство

Харків позбувся топонімів, пов’язаних з РФ

28 Лютого 2023 13:55
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харків

Сьогодні на сесії Харківської міської ради депутати одностайно підтримали перейменування 18 топонімів, пов’язаних з рф.

З’явилася вулиця Холодноярська, яка відсилає до славетної 93 бригади “Холодний Яр” і подій Української революції.

Також в Харкові тепер є топоніми Бучанський, Ірпінська, Гостомельська і Волноваський, які створюють топонімічний ансамбль на честь міст-героїв російсько-української війни.

Відновлено й кілька історичних назв: Пушкарний, Кузінська, Ірининська, Петропавлівська.
Поетичним видається топонімічний дует вулиць Лісової Пісні і Лесі Українки.

Повний список:

  • пров. Брянський – вул. Холодноярська;
  • вул. Кабардинська – вул. Лісової пісні;
  • вул. Московська – вул. Ірпінська;
  • вул. Північнокавказька – вул. Гостомельська;
  • в’їзд Північнокавказький – в’їзд Бучанський;
  • вул. Революції 1905 року – вул. Кузінська;
  • узвіз Революції 1905 року – узвіз Кузінський ;
  • вул. Рязанська -вул. Ірининська;
  • пров. Середньоуральський – пров. Пушкарний;
  • пров. Старомосковський – вул. Тероборонівська;
  • вул. Сусаніна Івана – вул. Каяльська;
  • пров. Сусаіна Івана – пров. Студеноцький;
  • вул. Челюскінців – вул. Петропавлівська;
  • вул. Маломосковська – вул. Козацької Слави;
  • в’їзд Московський – в’їзд Волноваський;
  • вул. Новомосковська – вул. Червоної Калини;
  • вул. Середньоуральська- Пушкарна;
  • в’їзд Середньоуральський – Пушкарний.

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