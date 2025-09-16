        Кримінал

        Харків посеред дня атакували “Шахеди”, є постраждалі

        Федір Олексієв
        16 Вересня 2025 11:17
        Двигун російського "шахеда" / Фото: Суспільне
        Харків 16 вересня опинився під ударом “Шахедів”, під ударом РФ опинився Слобідський район міста.

        Як повідомив мер міста Ігор Терехов, наразі відомо про трьох постраждалих.

        Як додав очільник ОВА Олег Синєгубов, на місці удару спалахнула пожежа. Туди прямують підрозділи ДСНС та бригади екстреної медичної допомоги.

        Доповнено. Частину “Шахедів”, які заходили на Харків, збили, розповів журналістам керівник ОВА Синєгубов. За його словами, один БпЛА влучив в адміністративну будівлю одного з навчальних закладів, зруйновано дах і одне перекриття. Постраждалих у будівлі немає, постраждали люди, які були на вулиці, вони у легкому стані.


