Харків під обстрілом, лунають вибухи

У Харкові оголошено повітряну тривогу. Пповітряні сили повідомляють про небезпеку застосування балістичних ракет.
У місті чутно вибухи.
Поліція рекомендує перебувати в укриттях.
Удари по місту підтвердив очільник ОВА Олег Синєгубов.
У Харкові оголошено повітряну тривогу. Пповітряні сили повідомляють про небезпеку застосування балістичних ракет.
У місті чутно вибухи.
Поліція рекомендує перебувати в укриттях.
Удари по місту підтвердив очільник ОВА Олег Синєгубов.
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