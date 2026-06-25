Харків отримає €47 млн від ЄБРР та ЄС: Терехов розповів, на що підуть гроші

Харків отримає 47 млн євро від ЄБРР та Європейського Союзу на підтримку стійкості міста. Домовленостей досягли у Гданську напередодні офіційного старту конференції Ukraine Recovery Conference. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

За його словами, 15 млн євро кредиту ЄБРР спрямують на екстрену підтримку ліквідності Харкова.

Ще 32 млн євро передбачені на модернізацію системи теплопостачання. Із цієї суми 15 млн євро становить кредит ЄБРР, а 17 млн євро — безповоротний грант Європейського Союзу.

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Терехов наголосив, що перед опалювальним сезоном модернізація теплопостачання є одним із ключових напрямів роботи для Харкова.

Окремо мер повідомив про оновлений меморандум із ЮНІСЕФ. Співпраця охоплюватиме безпечну освіту, охорону здоров’я, соціальну політику, захист дітей, підтримку підлітків і молоді, а також критичну інфраструктуру.

За словами Терехова, Харків третій рік поспіль проводить власний сайд-івент на майданчику Ukraine Recovery Conference.

Мер зазначив, що для міста це спосіб винести досвід усіх прифронтових міст на міжнародний рівень і працювати з партнерами над системною моделлю подальшого відновлення.

Йдеться не лише про окремі запити, а про готові проєкти, чіткі пріоритети, фінансову логіку та відповідальність за виконання.

“Харків давно став столицею незламності. Але незламність — це не гасла, це здатність нашого міста жити і працювати навіть після важких ворожих ударів й одночасно планувати нашу майбутню економіку”, — заявив Терехов.

Він подякував урядам, міжнародним фінансовим інституціям, агентствам ООН, містам-партнерам та іншим учасникам заходу за підтримку Харкова.

За словами мера, така підтримка є сигналом, що світ визнає роль Харкова у повоєнній відбудові України та готовий разом із містом реалізовувати проєкти розвитку.