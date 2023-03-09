Харків

Харків без світла, опалення й води після того, як росіяни запустили 11 ракет

9 Березня 2023 11:17
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харків, обстріли

11 із 15 російських ракет, якими обстрілювали Харківську область вночі, запустили по Харкову.

“Була уражена і пошкоджена критична інфраструктура. Я маю на увазі ТЕЦ, трансформаторні підстанції. У всьому місті немає напруги, тому на об’єктах критичної інфраструктури, у медичних закладах ми перейшли на генератори”, – розповів міський голова Харкова Ігор Терехов у телемарафоні.

У місті також немає опалення та води, повідомив Терехов.

“Працюємо над відновленням теплопостачання. Водопостачання зараз припинене, але ми розвозимо воду. У всіх районах Харкова будуть виставлені водовізки”, – сказав мер.

Раніше речник “Харківобленерго” Володимир Скічко повідомив, що весь Харків без світла. По області світло почало частково з’являтися у Лозівській, Нововодолазькій та Первомайській громадах.


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