Харків без світла, опалення й води після того, як росіяни запустили 11 ракет

11 із 15 російських ракет, якими обстрілювали Харківську область вночі, запустили по Харкову.

“Була уражена і пошкоджена критична інфраструктура. Я маю на увазі ТЕЦ, трансформаторні підстанції. У всьому місті немає напруги, тому на об’єктах критичної інфраструктури, у медичних закладах ми перейшли на генератори”, – розповів міський голова Харкова Ігор Терехов у телемарафоні.

У місті також немає опалення та води, повідомив Терехов.

“Працюємо над відновленням теплопостачання. Водопостачання зараз припинене, але ми розвозимо воду. У всіх районах Харкова будуть виставлені водовізки”, – сказав мер.

Раніше речник “Харківобленерго” Володимир Скічко повідомив, що весь Харків без світла. По області світло почало частково з’являтися у Лозівській, Нововодолазькій та Первомайській громадах.